Victoria und David Beckham polieren ihr Image auf

Das Image von Victoria und David Beckham war auch schon mal besser.

Nachdem vor allem „Posh“ in die Kritik geriet, weil sie ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schickte, versucht es das Paar jetzt laut „The Sun“ mit einer neuen PR Kampagne. In dem Bericht heißt es: „Sie benutzen ihre Social Media-Kanäle, um alle Wohltätigkeitsorganisationen hervorzuheben, denen sie helfen, damit ihre Angestellten daran erinnert werden, wie viel Gutes sie leisten.“

Erst vor wenigen Tagen feierte David Beckham seinen 45. Geburtstag und verriet: Sein Lieblingswitz handelt von sich selbst.

