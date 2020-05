Vincent Gross: Mulmiges Gefühl im „Europapark“

Eigentlich öffnet der Europapark in Rust erst am 29. Mai seine Pforten nach dem Corona-Lockdown – Vincent Gross durfte aber dennoch schon mal rein. Grund für den Besuch: Gross hatte einen Auftritt in der ARD-Sendung „Immer wieder Sonntags“, die traditionell in dem Freizeitpark aufgezeichnet wird.

Gegenüber der Schweizer „Blick“ gestand der Schlagerstar allerdings, dass der Besuch alles andere als idyllisch gewesen sei. Gross sagte: „Ich hatte ein komisches Gefühl. Es war gespenstisch. Es ist total seltsam, die verschiedenen Themenbereiche so ausgestorben zu sehen. Dort, wo sonst vielen Menschen ein Lachen aufs Gesicht gezaubert wird, ist jetzt gar nichts los.“

Eigens für die Künstler der Sendung wurde das parkeigene Hotel geöffnet, einzelne Garderoben waren in der Europapark-Arena untergebracht, die sonst für Konzerte mit 5.000 Menschen gedacht ist. Für eine Achterbahnfahrt reichte es trotz der guten Organisation nicht, alle Attraktionen sind geschlossen.

Foto: (c) Sven Sindt / Sony Music