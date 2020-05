„voXXclub“ appelliert an Kanzlerin: Geben Sie uns eine Perspektive!

„voXXclub“-Sänger Florian Claus hat einen dramatischen Hilferuf gesendet. In einem Brief, den auch die AZ erhalten hat, appelliert er an Politiker und Bundeskanzlerin Angela Merkel, Künstlern in der Corona-Krise eine Perspektive zu geben.

In dem Schreiben heißt es: „Meine große Bitte ist: Nun, wo alles langsam wieder ins Rollen kommt, denkt über unsere Branche nach und gebt uns eine Perspektive. Es arbeiten so viele Menschen wirklich sehr hart in dieser Branche und geben ihre ganze Passion hier rein. Gebt uns etwas, worauf wir hoffen können, etwas womit wir die nächsten Monate überleben können, damit wir, wenn wir endlich wieder auftreten dürfen, auch noch da sind!“

Florian Claus denkt in dem offenen Brief aber nicht nur an seine Band und Künstlerkollegen. Er zählt auch Personengruppen auf, die abhängig von Künstler-Auftritten sind, aber nicht im Rampenlicht stehen, wie zum Beispiel Tontechniker, Bandbus-Fahrer, Manager, Lichttechniker, Booker, Veranstalter und Caterer.

