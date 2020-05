„Wallows“ covern „Beatles“-Song für guten Zweck

1968 haben die „Beatles“ ihren Song „With A Little Help From My Friends“ veröffentlicht. Joe Cockers Version davon mutierte 1967 zur Woodstock-Hymne. Und jetzt haben die „Wallows“ dem Song neues Leben eingehaucht, und eine Indie-Coverversion daraus gemacht. Der Erlös soll einem wohltätigen Zweck zugeführt werden.

Auf ihrer „Instagram“-Seite schrieb die Band: „Wir werden unseren Erlös aus dem Cover an @feedingamerica spenden, um die Bedürftigen zu ernähren und das beispiellose wachsende Nahrungsmittelproblem zu unterstützen, das durch Covid-19 verschärft wurde. Es ist ein Lied, das niemals irrelevant sein wird und sich für die Zeit angemessen anfühlt. Wir leben derzeit zwar drinnen, wissen aber, dass wir draußen helfen können. Auch wenn die Kommunikation nur virtuell ist. Wir hatten trotzdem viel Spaß daran, also hoffe, es gefällt euch.“

Auch bei „Wallows“ sind die Tourpläne durch das Coronavirus durcheinandergebracht worden.

Foto: (c) LooMee TV