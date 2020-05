Was plant Camila Cabello?

Camila Cabello hat für ihre Fans offenbar etwas musikalisch Neues in petto.

In ihrer „Instagram Story“ postete die Sängerin jedenfalls einen Boomerang-Clip, in dem sie in ihrem Heimstudio zu sehen ist. Dazu schrieb die 23-Jährige: „Ich bin so aufgeregt euch zu zeigen, woran ich arbeite! Ein kleines, witziges Projekt, das ich mache. Ihr werdet es in den nächsten Wochen sehen!“ Weitere Infos dazu gab es nicht.

Camila Cabello wird übrigens auch einem Fan einen Traum erfüllen.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos