„Willkommen im SchlagerXirkus“ – neue Show für Florian Silbereisen

Nachdem in den letzten Wochen und Monaten zahlreiche Schlagershows abgesagt oder verschoben werden mussten, startet Florian Silbereisen jetzt wieder eine neue Schlagershow. Das hat der „MDR“ angekündigt. Titel der Sendung: „Willkommen im SchlagerXirkus“. Dabei kehren die Stars „zurück in die Manege“, wie es in einer Mitteilung heißt.

Namen stehen allerdings noch nicht fest. Das Publikum am Fernseher darf mit Überraschungen rechnen und mit einer ordentlichen Portion bekannter Schlagersongs zum Mitsingen.

Angesetzt ist die Show für Freitag, den 29. Mai 2020 um 20.15 Uhr im MDR.

Foto: (c) Juergens & Partner / D. Beckmann