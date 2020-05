„YouTube“-Star Corey La Barrie stirbt an seinem 25. Geburtstag

Eigentlich wollte „YouTube“-Star Corey La Barrie am Sonntag (10.05.) seinen 25. Geburtstag feiern, doch jetzt ist er tot. Der junge Mann wollte mit seinem Freund Daniel Silva eine Spritztour machen, die dann aber tödlich für ihn endete.

Wie „TMZ“ berichtet, saß Silva am Steuer des Sportwagens, als dieser von der Straße abkam und gegen einen Baum und ein Schild prallte. Während Corey La Barrie noch am Unfallort verstarb, wurde Silva dem Bericht zufolge verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Jarrad, der Bruder des YouTubers, schrieb in einem „Instagram“-Post: „Ich hätte niemals gedacht, dass ich jemals hier sitzen würde, um zu tippen, was ich gerade tippe. Aber jeder verdient es zu wissen, dass mein Bruder Corey letzte Nacht bei einem Autounfall mit seinem betrunkenen Freund am Steuer gestorben ist. Das ist das Schwierigste, was ich jemals tun musste. Ich weiß nicht, wie ich das ohne dich tun soll. Ich vermisse dich schon jetzt so sehr.“

Corey La Barrie war auf „YouTube“ vor allem für seine Pranks und lustigen Clips bekannt. Er zählte stolze 345.000 Abonnenten auf „YouTube“ und knapp 300.000 bei „Instagram“.