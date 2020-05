Zara Larsson hat genug von Selbsthilfebüchern

Wie kann ich mich persönlich selbst weiterentwickeln? Wie schöpfe ich mein volles Potential aus? Solche und andere Fragen werden in etlichen Selbsthilfebüchern ausführlich behandelt. Und viele Menschen nutzen die aktuelle unfreiwillige Freizeit, um genau solche Bücher zu lesen.

Zara Larsson hält gar nichts davon. In ihrer „Instagram Story“ findet sie klare Worte dazu. Sie postete ein verschwommenes Selfie, auf dem jedoch deutlich ihr gestreckter Mittelfinger zu sehen ist. Dazu schrieb die Sängerin: „Das geht an all die Menschen, die nur Buch-Tipps von Selbsthilfebüchern posten oder Büchern, die ‚deinen Geist anheben‘. Fickt euch, ich möchte Dinge wie ‚Harry Potter‘ lesen!“

Neben lesen, arbeitet Zara Larsson aktuell übrigens auch an neuer Musik.

