Zayn Malik und Gigi Hadid: Hat Yolanda die Schwangerschaft bestätigt?

Die Katze ist offenbar aus dem Sack: Yolanda Hadid, die Mutter von Model Gigi, hat jetzt scheinbar die Schwangerschaft ihrer Tochter bestätigt. Seit ein paar Tagen machte ja das Gerücht die Runde, dass die 25-Jährige ein Kind von ihrem Freund Zayn Malik erwartet.

Yolanda sagte jetzt zu „RTL Boulevard“: „Ich bin immer noch etwas schockiert, dass unser kleines Geheimnis an die Presse gelangt ist. Natürlich freuen wir uns so sehr. Ich freue mich darauf, im September Oma zu werden, vor allem, da ich erst kürzlich meine Mutter verloren habe. Aber das ist das Wunderbare am Leben. Eine Seele verlässt uns und eine neue kommt. Wir fühlen uns sehr gesegnet.“

Bisher haben sich weder Gigi Hadid noch Zayn Malik selbst zu diesem Gerücht geäußert.

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos