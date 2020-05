Zoe Kravitz ärgert sich

Ende Juni 2019 hat Zoe Kravitz ihren Schauspielkollegen Karl Glusman geheiratet. Seitdem wird die Tochter von Lenny Kravitz ständig gefragt, wann sie endlich Nachwuchs bekommt. Darüber ärgert sich die 31-Jährige maßlos.

Im „Podcast von Dax Sheppard“ sagte sie daher: „Ich fühle mich wirklich beleidigt, wenn Leute annehmen, das sei etwas, was ich tun müsse, weil die Gesellschaft es so verlangt.“ Weiter erklärte sie, dass sie nicht wisse, ob sie jemals Kinder haben werde, aber sie mache sich im Moment keine Sorgen darüber. Derzeit sei sie auch aufgrund ihrer Arbeit nicht in der Situation, ein Kind zu bekommen. Außerdem liebe sie ihre Freizeit.

Zuletzt wirkte Zoe Kravitz übrigens im Film „Spider-Man: A New Universe“ mit. Aktuell bereitet sie sich auf ihr nächstes Projekt vor, und zwar auf die Rolle der Selina Kyle alias Catwoman in „Batman“.

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos