Adam Lambert über „Superpower“: Sein Song gegen Diskriminierung

Auf „Velvet“ (VÖ 20.03.), dem aktuellen Album von Adam Lambert, heißt eine Textzeile in dem Song „Superpower“: ”Try to put me in a box, make me something I’m not”, also auf Deutsch: „Versucht, mich in eine Schublade zu stecken, macht aus mir jemanden, der ich nicht bin.“

Im „Eventim“-Interview erklärte der Musiker: „Diese Zeile und der Song als Ganzes handeln davon, dagegen zu rebellieren, dass man in eine Schublade gesteckt und verurteilt wird. Es soll ein Song gegen jede Form der Diskriminierung sein, der Hoffnung und Fröhlichkeit verbreitet. (…) Es gibt (…) immer noch so viele Gruppen, die diskriminiert oder geächtet werden. Wir bewegen uns in die richtige Richtung, es muss aber immer noch viel passieren.“

Adam Lambert ist übrigens schwul und kennt Diskriminierung.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos