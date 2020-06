Adam Lambert über Unterschied zwischen „’Queen‘-Adam“ und „Solo-Adam“

Mit Hits wie „Bohemian Rhapsody“, „We Will Rock You“ oder „I Want To Break Free“ sind „Queen“ weltberühmt geworden. Und dieses Jahr feiert die Band aus England ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum. Adam Lambert, sozusagen der Nachfolger des verstorbenen Frontmannes Freddie Mercury, mag es, in beiden Welten unterwegs zu sein: in der von „Queen“ und in seiner eigenen Welt als Solokünstler.

Einen großen Unterschied on Stage gibt es nicht. Lambert sagte im „Eventim“-Interview: „Ich bin auf beiden Bühnen ich selbst. Der Unterschied bei meiner Performance mit ‚Queen‘ ist nur, dass ich dabei Brian [May], Roger [Taylor] und den Zuschauern helfe, einen ikonischen Musikkatalog zu zelebrieren. Wenn ich meine Solo-Sachen mache, präsentiere ich hingegen meine eigene Musik für sich selbst.“

Adam Lamberts aktuelles Solo-Album „Velvet“ (VÖ 20.03.) hat übrigens Liebe als Hauptantriebskraft.

