Adam Levine: „Ich dachte, ich ende als mittelloser Straßenmusiker“

Adam Levine ist der Frontmann von „Maroon 5“. Sein Entschluss, Musiker zu werden, stand schon früh fest, wie der Sänger im Interview mit dem „Focus“ verriet.

Er sagte: „Ich habe mit elf Jahren beschlossen, dass ich Musiker sein möchte. Einen Plan B gab es nicht. Ich rechnete damit, ein mittelloser Straßenmusiker zu werden, der mit mittellosen Freunden in einer verlausten Wohngemeinschaft altert. Aber ich wusste nicht, was ich sonst hätte machen sollen und setzte alles auf eine Karte. Die Anfänge waren spärlich, aber irgendwann stellten sich erste Erfolge ein, und die Mädchen fanden mich cool. Das gab dann dem Selbstbewusstsein einen Schub.“

Außerdem erklärte der 41-Jährige, wieso er sich auf der Bühne gerne mal ein Hemd vom Leib reißt: „Das ist einfach eine spontane Stimmung. Wie gesagt: Ich fühle mich wohl in meiner Haut, und das bringe ich damit zum Ausdruck. Vielleicht kommt da aber auch einfach nur der Exhibitionist in mir raus. Am Ende hat es schlicht etwas Befreiendes, wenn man Emotionen so auslebt, wie man sie empfindet.“

Foto: (c) PR Photos