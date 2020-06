Adam Levine: Musik, Parfüm und Mode

Adam Levine ist nicht nur Frontman von „Maroon 5“, sondern er macht auch Parfüm und Mode. Warum er das tut, das verriet er im Interview mit dem „Focus“.

Der 41-Jährige sagte: „Ich bin, ehrlich gesagt, kein Experte in Sachen Mode. Ich verfolge keine Trends, bin kein Designer. Aber es macht irre Spaß, an mehreren Fronten kreativ tätig zu sein. Als man mit der Parfümidee auf mich zukam, war ich zunächst skeptisch. Ich habe früher selbst jeden Prominenten verflucht, der seinen Namen auf Düfte drucken ließ. Aber meine Bandkollegen haben mich gedrängt, weil sie nicht verstehen konnten, wie man so viel Geld ablehnen kann. Wir stammen allesamt aus eher einfachen Verhältnissen, da hat der Lockruf des Geldes tatsächlich seine Wirkung. Bei dem Modelabel ‚222‘ ist es aber ein bisschen anders. Da konnte ich gemeinsam mit dem Kreativdirektor Kevin Christiana tatsächlich etwas gestalten und nicht nur meinen Namen für etwas hergeben, was am Ende nicht viel mit meiner Persönlichkeit zu tun hat. Die Mode würde ich hundertprozentig selbst tragen. Das ist mein Stil, das bin ich. Ich stehe absolut dahinter.“

Levine hat auch eine Frauenkollektion entworfen. Auf die Frage, woher er weiß, was Frauen tragen, sagte er: „Ich wähle nur Teile aus, die ich selbst an einer Frau schön fände. Oder die ich tragen würde, wäre ich eine Frau. Bei der Mode ist es doch wie bei der Musik: Ich kann keine Noten lesen, aber ich schreibe dennoch Songs. Genauso lasse ich mich bei den Designs von der inneren Stimme leiten.“

Foto: (c) Guy Aroch / Universal Music