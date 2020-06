Adele gedenkt den Grenfell-Opfern

Am vergangenen Sonntag (14.06.) hat sich die Grenfell-Tragödie zum dritten Mal gejährt. Damals sind 72 Menschen bei der Feuerkatastrophe ums Leben gekommen.

In einem „YouTube“-Livevideo von „Grenfell United“ hat Adele zu den Überlebenden und Hinterbleibenden der Opfer gesprochen. Sie sagte: „Auch wenn wir es aktuell in einer virtuellen Welt tun müssen, bleibt es weiterhin wichtig, gemeinsam zu trauern und sich an diese Nacht zu erinnern. (…) Ich möchte euch allen meine Liebe schicken. Obwohl es wichtig ist, uns an diese Nacht zu erinnern, ist es für uns genauso wichtig, darüber nachzudenken, wo wir jetzt sind. Und das Leben zu feiern, das wir hatten, bevor es in dieser Nacht traurig genommen wurde.“ In der aktuellen Lage empfinde es die Sängerin wichtiger denn je, sich gegenseitig als Gemeinschaft beizustehen: „Ich denke, dass es in diesem Jahr mehr denn je einen angemesseneren Zeitpunkt für uns gibt, um wirklich Kameradschaft, Mitgefühl, Offenheit und Beharrlichkeit zu üben.“

Foto via Beggars Group