Adele: Panik vor Glastonbury-Auftritt

Vor ihrem Glastonbury-Auftritt im Jahr 2016 ist Adele wahnsinnig nervös gewesen. Das hat „BBC Radio 2“-Moderatorin Jo Whiley verraten.

Sie erzählte der „Sun“: „Sie hatte echt Angst, so wirklich richtig Angst. Wir machten ein Interview und an einem Punkt musste sie aufhören, da sie in Tränen ausgebrochen war. Sie sagte, wie viel ihr Glastonbury bedeutet und dass sie das Festival schon als Kind immer besuchte. Die Nerven lagen bei ihr blank. Sie hatte Panik.“

Adele hätte übrigens auch nie ein anderes Festival als Headliner gemacht außer Glastonbury.

Foto: (c) Beggars Group / Alasdair McLellan