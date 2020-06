„Aerosmith“: Deutschland-Konzert 2021 fällt aus

Die deutschen Fans von „Aerosmith“ müssen jetzt stark sein. Eigentlich wollte die Band am 27. Juli in Mönchengladbach im Hockeypark auftreten – aber dann kam ja die Corona-Pandemie. Die Musiker rund um Frontmann und Leadsänger Steven Tyler entschieden sich dann, die Europa-Tour auf 2021 zu verschieben. Los geht sie nun Ende Mai in Moskau und endet Mitte Juli in Wien. Die bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Das Problem ist nur: Gerade für das einzige Deutschland-Konzert konnte kein Ersatztermin gefunden werden. Auf „Instagram“ veröffentlichte die Band die neuen Termine und schrieb dazu: „Leider war es trotz aller Bemühungen nicht möglich, unsere Show in Mönchengladbach zu verschieben. Wir sind sehr enttäuscht und freuen uns darauf, unsere Fans in Deutschland so bald wie möglich zu sehen.“ Alternative Orte, um „Aerosmith“ 2021 doch noch live zu erleben, wären zum Beispiel Zürich, Paris, London oder Prag.

Steven Tyler ist übrigens lange unglaublich wütend auf seine „Aerosmith“-Bandkollegen und sein Management gewesen, als diese ihn in den Achtzigern zum Entzug gezwungen haben.

Foto: (c) Sony Music