AJ Mitchell spricht musikalisch mit sich selbst

Letzte Woche (12.06.) hat AJ Mitchell seine neueste Single „Burn“ veröffentlicht. Aufgrund der aktuellen Anti-Rassismus-Debatten in den USA hat sich der Musiker für ein etwas anderes Statement entschieden.

Laut „Sony Music“ ließ er verlauten: „‘Burn‘ ist deshalb so besonders für mich, da der Song eine Konversation mit mir selbst darstellt, in der ich mich stets daran erinnere, wie wichtig es ist, eine Stimme zu haben in egal was ich tue. Als Zeuge der letzten Wochen und aufgrund der Ereignisse, die auf der ganzen Welt geschehen, war ich mir nicht sicher ob es in Ordnung ist irgendetwas zu veröffentlichen, aber auch wenn „Burn“ nicht aufgrund der aktuellen Vorkommnisse geschrieben wurde, ist es trotzdem meine Aufgabe meine Stimme, meine Musik und meine Reichweite für das Drängen auf Veränderungen zu nutzen. In den letzten Wochen wurde ich den Worten und Taten von Gleichaltrigen, Communitys und meinen Fans inspiriert. Und auch wenn der Song eigentlich nur als ein Symbol meiner eigenen Veränderung stand, steht er jetzt auch für die Verantwortung seine Meinung zu äußern und sie zu vertreten. Aus diesem Grund werde neben dem Release der Single auch ich ‚Black Lives Matter‘ mit einer Spende von 10.000 Dollar unterstützen und auch weiterhin zuhören, mich weiterbilden und meine Reichweite für Gutes nutzen. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt meinen Song anzuhören, das bedeutet mir sehr viel und ich hoffe, dass ihr ihn genauso genießt wie ich es tue!“

AJ Mitchell arbeitet aktuell übrigens an seinem Debütalbum.

Foto: (c) Sony Music