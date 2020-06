Eigentlich wäre Milow jetzt in Europa auf etlichen Festivals unterwegs, doch dann kam Corona. Der Sänger will jedoch nicht darauf verzichten, für seine Fans live zu spielen, deswegen trat er jetzt im Rahmen der NRJ/Energie Music-Tour einfach online auf.

Sein Set postete der Belgier im Anschluss auf seiner „Facebook“-Seite. Am Anfang sagte er: „Eines der Dinge, die ich am meisten vermisse, ist es, mit meinen Musikern zu spielen. Deswegen hoffe ich, es ist für euch in Ordnung, wenn ich einige von ihnen anrufe und frage, ob sie mitspielen wollen.“ Gesagt, getan und los ging das Akustikkonzert von Milow.

Milow hat übrigens auch erst vor kurzem seine neue Single „Whatever It Takes“ veröffentlicht.

