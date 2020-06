Alanis Morissette: Deluxe-Neuauflage von „Jagged Little Pill“

Noch bevor Alanis Morissette Ende Juli ihr neues Album „Such Pretty Forks In The Road“ auf den Markt bringt, gibt’s eine Delux-Neuauflage von ihrem Durchbruch-Album „Jagged Little Pill“, und zwar zu dessen 25-jährigen Jubiläum. Ab 26. Juni wird die digitalen Deluxe-Version verfügbar sein.

Wie „Warner Music“ berichtet, wurden auch die offiziellen Musikvideos zu den ersten fünf wegweisenden Singles von „Jagged Little Pill“ in 4K-Auflösung überarbeitet. Alle fünf neuen Versionen werden im Laufe der nächsten Woche über Alanis Morissettes „YouTube“-Channel gestreamt. Die 4K-Version von „Ironic“ erscheint am demnach 26. Juni. Es folgen dann ein paar Tage später (29.06.) „You Oughta Know“, „Hand In My Pocket“ (VÖ: 30.06.), „You Learn“ (VO: 01.07.) und „Head Over Feet“ (VÖ: 02.07.).

Außerdem stehen die Termine für ihre US-Tor 2021 fest: Sie startet am 11. Juni 2021 in Los Angeles, Kalifornien, und führt durch Städte wie Seattle, New York, Toronto und Chicago, bevor sie am 18. September 2021 in St. Louis endet. Als Special Guests werden „Garbage“ und auch Liz Phair dabei sein.

Foto: (c) Williams & Hirakawa / Sony Music