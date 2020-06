Alanis Morissette: Neues Erscheinungsdatum steht fest

Endlich steht das neue Erscheinungsdatum fürs Album „Such Pretty Forks In The Road“ von Alanis Morissette fest: Nachdem der Sängerin die Coronavirus-Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht hat und sie ihre Platte nicht am 01. Mai herausbringen konnte, gibt es ein neues Datum, der 31. Juli. Das berichtet „Sony Music“. Morissette hat an dem Longplayer demnach mit Songschreiber Michael Farrell und Produzentin Alex Hope zusammengearbeitet.

Hier die Tracklist:

1. Smiling

2. Ablaze

3. Reasons I Drink

4. Diagnosis

5. Missing The Miracle

6. Losing The Plot

7. Reckoning

8. Sandbox Love

9. Her

10. Nemesis

11. Pedestal

Foto: (c) Landmark / PR Photos