Alec Benjamin: „Ich dachte ans Aufgeben“

Alec Benjamin hat letzte Woche (29.05.) endlich sein Debütalbum „These Two Windows“ veröffentlicht. Einfach ist ihm die Arbeit daran nicht gefallen.

Laut „Warner Music“ meinte der Sänger dazu: „Anstatt Geschichten zu erzählen, warf ich einen Blick auf mich selbst. Ich dachte darüber nach, wie ich mich im Inneren meines Kopfes fühle. Diese Songs sind präziser, man weiß, was ich denke. Da war Stress. Da war Druck. Ich dachte ans Aufgeben. Doch ich machte weiter. Zum Glück. Ich wusste, dass die Message mir zu viel bedeutet.“

Hier die komplette Tracklist:

1. Mind is a Prison

2. Demons

3. Oh my God

4. The Book of You & I

5. Match in the Rain

6. Jesus in LA

7. I’m not a Cynic

8. Alamo

9. Must Have Been the Wind

10. Just Like You

