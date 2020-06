Alice Cooper: Ruhestand ist für ihn ein Fremdwort

Alice Cooper denkt noch lange nicht ans Aufhören, im Gegenteil. Der 72-Jährige genießt nach wie vor das Leben auf Tour.

Auf die Frage, ob er plane, das Mikrofon an den Nagel zu hängen, antwortet Cooper in einem Interview mit dem amerikanischen Radiosender „KZZK“: „Nicht im Geringsten. Das Wort existiert nicht in meinem Vokabular. Vor langer Zeit habe ich schon gesagt, dass, wenn ich in eure Stadt komme und eine Show mache und niemand kommt, dann bin ich fertig. Das ist bisher nicht passiert.“ Dem Musiker wird außerdem schnell langweilig ohne seine Konzerte, denn auf der Bühne fühlt er sich am wohlsten. Er erzählt weiter: „Ich fühle mich auf der Bühne mehr zu Hause als irgendwo anders. Hier gehöre ich hin.“

Alice Cooper hat übrigens vor kurzem eine neue Single veröffentlicht. „Don´t Give Up“ soll eine Ermutigung in Zeiten der weltweiten Corona-Krise sein.

Foto: (c) Universal Music