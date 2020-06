Alicia Keys: „Diese Welt ist zerbochen“

Alicia Keys glaubt ganz fest daran, dass die jetzige Generation diese Welt heilen kann. In ihrer Rede im „Youtube“-Special „Dear Class of 2020“ sprach die Sängerin über die aktuellen Ereignisse, die Amerika und die ganz Welt in Atem halten.

Sie sagte: „Liebe Abschlussklasse 2020. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt etwas bemerkenswertes geschafft. Aber lasst uns ehrlich sein, es war eine harte Woche, ein harter Monat, ein hartes Jahr. Im Moment fühlt es sich an, als gäe es wenig zu feiern und das ist ok. Es ist in Ordnung, sich momentan nicht gut zu fühlen. Ich weiß, viel von euch denken an ihre Zeit in der Schule und ihr denkt an die Dinge, die gerade jetzt geschehen. Ihr denkt daran zu marschieren und zu protestieren. Ihr wollt sicher gehen, dass eure Stimmen gehört werden, in einer Zeit, in der wir nicht schweigen können. Ich bin da ganz bei euch. Diese Welt fühlt sich im Moment zerbrochen an und sie ist es auch auf so viele Art und Weisen. Aber ihr nehmt eure gebrochenen Herzen und aus eure Empörung und werdet aktiv und ihr zeigt damit, dass eure Generation diese Welt heilen wird. Ich verspreche euch immer beizustehen, ganz egal, wohin uns der Kampf für Gerechtigkeit als nächstes hinführt.“

Auch Taylor Swift hat für die Abschlussklasse 2020 eine bewegende Rede gehalten.

Foto: (c) Loredana Sangiuliano / PR Photos