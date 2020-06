Alicia Keys fand dank Oprah Winfrey die Freude im Job

Oft ist es nicht leicht, in seiner Arbeit Freude zu finden. Alicia Keys jedoch genießt ihren Job sehr, jedoch nur dank Oprah Winfrey.

Im „Happy Place“-Podcast erzählte die Sängerin: „Ich wäre überwältigt oder überarbeitet. Ich habe einfach zu alles ja gesagt und dann wäre ich erschöpft. Und dabei gibt es keine Freude. Das stiehlt dir deine Freude. Das war eine große Lektion, die Miss Oprah mit mir geteilt hat. Sie sagte zu mir, dass sie dieselben Erfahrung gemacht hatte. (…) Sie hatte letztendlich erkannt, dass sie die einzige ist, die sich selbst kennt und wir die einzige sind, die wirklich wissen, was gut für uns ist. Sie sagte: ‚Du wirst wissen, wie sich ein durchschlagendes Ja anfühlt.‘ Heute klingt das so offensichtlich, aber bis zu diesem Moment hatte mir niemand so einfach erklärt.“

Alicia Keys und ihr Mann haben übrigens eine zwei Wochen-Regel.

Foto: (c) Aaron J. Thornton / PR Photos