Aloe Blacc: Neues Album im Oktober!

Aloe Blacc veröffentlicht am 2. Oktober sein neues Album „All Love Everything“. Es ist das erste Album nach seinem Debüt „Lift your Spirit“ im Jahr 2013. Wie „Pressepeter“ mitteilt, wurden die Songs alle geprägt von seiner Rolle als Familienvater.

Der 41-Jährige sagte: „Statt eines musikalischen Genres steht in meiner Musik A.I.M. im Vordergrund. Affirmation, Inspiration und Motivation. Es gab so viele Gelegenheiten, über meine Musik zu sprechen. Dabei habe ich mich niemals so richtig wohlgefühlt, mich entweder als Pop-Musiker oder als Folk-Musiker zu bezeichnen. Mir ist stattdessen bewusst geworden, dass meine Art Songwriting eher thematischer Natur ist.“

Und hier die Tracklist zu „All Love Everything“:

1. Family

2. All Love Everything

3. My Way

4. Wherever You Go

5. Nothing Left But You

6. Glory Days

7. I Do

8. Corner

9. Hold On Tight

10.Harvard

