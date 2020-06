Álvaro Soler: „Er kommt zurück!“

Álvaro Soler ist offenbar schon etwas traurig über seinen Bart-Verlust. Aufgrund einer Abstimmung durch seine Fans hat sich der Sänger vor ein paar Tagen von seiner Gesichtsbehaarung getrennt.

In seiner „Instagram Story“ postete er jetzt jedoch bereits ein Foto, auf dem schon wieder sehr viele Stoppel zu sehen sind. Dazu schrieb Soler: „Er kommt zurück!“ Anschließend folgte noch ein altes Video, in dem der 29-Jährige im Auto mit offenen Fenstern unterwegs ist. Dazu schrieb er: „Damals, als ich noch den Wind in meinem Bart fühlte. Ich freue mich schon wieder darauf.“

Neulich hat sich Álvaro Soler auch noch mit Rasta-Zöpfen gezeigt. Von denen hat er sich mittlerweile wieder getrennt.

Foto: (c) Ben Wolf / Universal Music