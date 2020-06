Ana Kohler steht auf alles, was aus Teig gemacht ist

Ana Kohler ist ein wahres Multi-Talent: Die „Loud“-Sängerin ist nicht nur Influencerin, sondern auch noch Model und Sängerin.

Im Interview mit dem Musikmagazin „Bravo“ verriet die 21-Jährige, wovon sie nie genug bekommen kann. Sie sagte: „Ich muss sehr viel Süßes am Tag essen! Ich liebe Crêpes, Pancakes und Waffeln – bin quasi richtig obsessed von allem, was aus Teig gemacht wird. Das könnte ich den ganzen Tag essen.“

Das Multitalent verriet auch, dass sie in Portugal aufgewachsen ist, und erst mit zehn Jahren in die Schweiz kam: „Diese Zeit zusammen mit meinen Geschwistern zu erleben, war unbeschreiblich. Es war unser Ding einmal am Tag ans Meer zu gehen und dort ein bisschen verrückt zu sein: Wir sind über den Strand gelaufen, haben Musik gehört und getanzt – ein richtiger Vibe.“

Foto: (c) LooMee TV