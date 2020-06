André 3000: Mit Klamotten gegen Rassismus

André 3000 unterstützt die „Black Lives Matter“-Bewegung mit einer eigenen Modekollektion. Alle Einnahmen sollen komplett gespendet werden, um so den andauernden Kampf gegen Rassendiskriminierung und Polizeigewalt zu unterstützen.

Auf seiner „Instagram“-Seite zeigte insgesamt 13 schwarze Oberteile, auf denen unter anderem die Worte „breathe“ [zu Deutsch: „atme“] zu lesen, auf einem anderem „distractions from sadness“ ]„Ablenkungen von der Traurigkeit“] oder auch „the hardest time of our lives“ [„die schwerste Zeit unseres Lebens“] zu lesen sind. Dazu schrieb der ehemalige „Outkast“-Sänger: „Auf der ganzen Welt passiert etwas sehr Wichtiges, und es passiert uns allen. Welches Gefühl löst das in Euch aus? (…) Dies ist nur ein Teil des Krieges gegen systemischen Rassismus. Es braucht uns alle.“

Es gibt übrigens einen Grund, warum André 3000 keine neue Musik mehr veröffentlicht.

Foto: (c) Janet Mayer / PR Photos