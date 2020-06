Andrea Berg: Drei Sprichworte zur Hochzeit von Stefan Mross

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack haben sich am Samstag (06.06.) in der Live-Sendung „Schlagerlovestory.2020“ vor knapp fünf Millionen Fernsehzuschauern das Ja-Wort gegeben. Zu den Gratulanten zählte unter anderem auch Andrea Berg. Doch die Sängerin konnte sich zwei Sprichwörter nicht verkneifen. Sie sagte: „Ich kenne Stefan ja jetzt schon ein paar Jahre. Es gibt zwei Sprichwörter in unserem Land, die passen wie die Faust aufs Auge. Das erste Sprichwort: ‚Man lernt durch Versuch und Irrtum‘. Das zweite Sprichwort: ‚Aller guten Dinge sind drei!‘ Dieses Mal klappt´s!“

Für Stefan Mross ist es nämlich bereits die dritte Ehe. Aber Berg findet das nicht schlimm und gibt ihm noch ein drittes Sprichwort mit auf den Weg in die Ehe: „Übung macht den Meister!“

Die 27-jährige Anna-Carina Woitschack ist übrigens 17 Jahre jünger als Stefan Mross.

Foto: (c) MCS / Sandra Ludewig