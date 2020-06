Andreas Gabalier und der Unfall mit den Käsekrainern

In der Corona-Krise haben sich viele Künstler ja neue Hobbies gesucht. Andreas Gabalier zum Bespiel hat sich offenbar der Kochkunst zugewandt. Beim Zubereiten von Käsekrainern ist dem 35-Jährigen aber ein Malheur passiert. Der Volks Rock’n’Roller hat sich dabei nämlich gehörig den Mund verbrannt.

Auf „Facebook“ postete der Steirer ein Video, indem er sein Missgeschick erklärte. Er sagte gleich zu Beginn: „Achtung. Dies ist ein Sicherheitshinweis an all die Neu-Köche der Nation.“ Dann ist zu sehen, wie der Musiker einen roten Topf in die Hand nimmt und gibt folgenden Tipp: „Wenn man sich einen köstlichen Käsekrainer anbrät, diesen in Scheiben schneidet und mit einer Gabel umdreht – und diese Gabel dann an der Pfannenseite liegen lässt, dann wird sie heiß!“ Ok, soweit haben das die meisten eh schon gewusst, aber Gabalier erklärte weiter: „Und jetzt kommt das Achtung: Man sollte die Gabel nicht abschlecken, denn sonst (…) Aua!“ Der 35-Jährige nahm das Malheur aber mit Humor und behandelte seine Verbrennung mit gekühlten Melonenstücken und erfrischendem Eis.

Gabalier hat die freie Zeit übrigens unter anderem für neue Musik genutzt. Außerdem hat er eine neue Trachtenkollektion entworfen und einem befreundeten Gastronomen in Velden bei den Renovierungsarbeiten geholfen.

Foto: (c) Universal Music