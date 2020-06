Anne-Marie bringt’s auf den Punkt

Anne-Marie ist mal wieder ihrer Funktion als Bringerin der Weisheit nachgekommen.

Auf „Instagram“ hat die Sängerin ein Selfie gepostet, auf dem sie direkt in die Kamera schaut mit einem Blick, der eindeutig sagt: „Ich mache, was ich will und mich kümmert es nicht, was andere davon halten.“ So ist auch der Spruch, den sie zudem Bild schrieb. Da heißt es: „Die Menschen müssen dich nicht mögen. Und das muss dich auch nicht kümmern.“

Anne-Marie selbst ist diese Einstellung früher nicht leicht gefallen.

Foto: (c) Landmark / PR Photos