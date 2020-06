Anne-Marie: “Es ist auch hart“

Anne-Marie mag es überhaupt nicht, angestarrt zu werden. Blöd nur, dass es zum Lebensunterhalt der Sängerin gehört, auf der Bühne direkt vor einer Menschenmasse zu stehen, die einen anstarren.

Dem „Gay Times Magazine“ sagte sie dazu: „Wenn ich im Moment bin und das Adrenalin anläuft, dann kann ich damit umgehen, da ich wie in einer Traumwelt bin und ich mir erst, wenn ich von der Bühne laufe, denke: ‚Verdammt!‘ Das ist so komisch, denn viele meinen: ‚Du bis so selbstbewusst.‘ Und ich denke mir: ‚Du solltest mich sehen, wenn ich allein in meinem Zimmer bin, denn dann bin ich eine komplett andere Person.‘ Es ist nicht so, dass ich diese Seite von mir nicht zeigen möchte. Ich versuche es in den sozialen Medien. Ich möchte, dass die Menschen sehen, dass es nicht nur Regenbögen und Kuchen und Glückseligkeit ist. Es ist auch hart.“

Mit Hilfe von Gesprächstherapie hat Anne-Marie mittlerweile ihre mentalen Probleme recht gut in den Griff bekommen.

