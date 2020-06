Anne-Marie: „Lasst uns gemeinsam vorwärts gehen“

Nach dem brutalen Mord am Afroamerikaner George Floyd hat das Thema Rassismus einen neuen Aufschwung erlebt. Vielen Menschen wird erst jetzt so richtig klar, was das überhaupt bedeutet.

Anne-Marie hat dafür vollstes Verständnis, wie sie auf „Instagram“ schreibt: „Es ist in Ordnung, wenn dies das erste Mal ist, dass du wirklich verstehst, was Rassismus ist. Das macht dich nicht zu einer schlechten Person. Aber jetzt, wo du weißt, was vor sich geht, kannst du nicht zurückgehen. Lasst uns gemeinsam vorwärts gehen.“

Anne-Marie weiß nämlich ganz genau, dass Rassismus nicht nur ein US-amerikanisches Problem ist.

