Anne-Marie und der Kampf mit sich selbst

Seit Anne-Marie berühmt geworden ist, haben sich ihre mentalen Probleme verstärkt. Die Depressionen und die Panikattacken wurden so schlimm, dass sie sogar daran dachte, die Musik komplett aufzugeben.

Dem „Gay Times Magazine“ erzählte sie: „Ich habe offensichtlich so viel Glück, dass ich das tun darf. Ich hasse mich manchmal selbst, denn es gibt so viele Menschen da draußen, die sich so sehr wünschen das zu tun, was ich tue. Und ich fühle mich schlecht, weil ich es manchmal nicht genieße. Ich denke mir dann: ‚Warum zur Hölle nehme ich diese Möglichkeit jemand anderen weg, der dieses Leben lieben würde?‘ Es ist also mehr ein Kampf mit mir selbst als mit dem Ruhm.“

Mit Hilfe von Gesprächstherapie hat Anne-Marie mittlerweile ihre mentalen Probleme recht gut in den Griff bekommen.

