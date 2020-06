“Arctic Monkeys”: Alex Turner – zurück nach London

Alex Turner, der Frontmann bei „Arctic Monkeys“, hat der USA den Rücken zugekehrt und ist nach sechs Jahren wieder in seine Heimat Großbritannien gezogen.

Ein Insider verriet dazu der „Sun“: „Alex hat das Ende seiner Zwanziger und den Anfang seiner Dreißiger in LA verbracht, was großartig für ihn war. (…) Doch jetzt wurde es Zeit für ihn, wieder zurück nach Großbritannien zu ziehen. Zwischen ihm und Louise [Verneuil, Freundin] ist es sehr ernst und in LA zu wohnen, war für sie nicht ideal, wenn ihrer Karriere in Frankreich ist. Sie hat gerade ihr Album ‚Lumiere Noir‘ veröffentlicht und wollte in Frankreich sein, um es zu promoten. Sie haben ein nettes Haus in London gefunden und sind sehr glücklich.“

Die „Arctic Monkeys“ selbst haben zuletzt im Mai 2018 ihr aktuelles Album „Tranquility Base Hotel & Casino“ herausgebracht.

