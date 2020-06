Ariana Grande entfolgt Starbucks als Zeichen für #BlackLivesMatter

Die Kaffee-Kette Starbucks hatte allen Mitarbeitern untersagt, Shirts mit Anti-Rassismus-Botschaften zu tragen. Der Grund: Arbeitskleidung dürfe laut einer internen Regelung nicht für religiöse, politische oder persönliche Aussagen zweckentfremdet werden. Daraufhin hagelte es Kritik!

Und auch Ariana Grande zieht daraus Konsequenzen und entfolgte dem Unternehmen laut „Bravo“ jetzt auf sämtlichen Plattformen. Außerdem postet sie in ihrer „Instagram“-Story immer wieder Kaffee-Bilder von anderen Marken, die die „Black Lives Matter“-Bewegung aktiv unterstützen. Starbucks hat auf die Kritik reagiert und hat auf den Social Media-Kanälen gepostet: „Schwarze Leben zählen. Wir hören weiterhin auf unsere Partner, unsere Community und ihre Wünsche, gemeinsam für Gerechtigkeit einzutreten. Das ‚Starbucks Black Partner‘-Netzwerk hat T-Shirts mit dieser Grafik mitgestaltet, die in Kürze an mehr als 250.000 Geschäftspartner gesendet werden.“

Es gibt anscheinend bald neue Musik von Ariana Grande.

Foto: (c) PR Photos