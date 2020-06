Ariana Grande: Erstes Kuss-Foto mit Dalton Gomez

Ariana Grande hat jetzt öffentlich ihr Liebesglück mit Dalton Gomez geteilt. Bereits in dem Video zu „Stuck With You“ hatte die Sängerin einen ersten Hinweis darauf gegeben, dass sie wieder in festen Händen ist.

Anlässlich der Feier zu ihrem 27. Geburtstag machte sie es jetzt offiziell. Unter einer „Instagram“-Serie von Bildern befindet sich auch eines, auf dem Grande ihrem Liebsten küsst. Weitere Einzelheiten sind nicht bekannt.

Auch Gomez hat seiner Liebsten jetzt erstmals öffentlich zum Geburtstag gratuliert.

Foto: (c) Universal Music / Young Astronouts