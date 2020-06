Arnold Schwarzenegger bricht Fitnessstudio-Besuch vorzeitig ab

Seit den späten 60er-Jahren stählt Arnold Schwarzenegger seine Muskeln regelmäßig im „Gold’s Gym“. Das Fitnessstudio befindet sich im kalifornischen Venice Beach bei Los Angeles und musste wegen der Corona-Pandemie auch zeitweise schließen.

Direkt an dem Tag, als es wieder eröffnete, wollte der Terminator dort auch gleich wieder trainieren gehen. Also fuhr er mit dem Fahrrad hin, plauderte ein bisschen mit den Betreibern und radelte dann wieder heim – ohne Workout. Über den Grund schrieb das US-Portal „TMZ“: Schwarzenegger möchte, dass alle mit Maske trainieren. Das ist im Studio aber nicht vorgeschrieben. Eine Maskenpflicht gibt es demnach nur in den Umkleidekabinen und anderen Gemeinschaftsräumen, nicht aber an den Geräten. Das würde die Infektionsgefahr erhöhen, findet Schwarzenegger. Deshalb will er Medienberichten zufolge erst wieder in das Fitnessstudio, wenn alle dort Masken tragen oder es einen Corona-Impfstoff gibt. Die ganzen kalifornischen Vorschriften gehen dem 72-Jährigen also offenbar nicht weit genug, sodass er dann weiterhin daheim Gewichte stemmen muss. In seiner Villa hat er natürlich auch ein Fitnessstudio.

Arnold Schwarzenegger verkauft übrigens Masken mit dem Schriftzug „We’ll be back“.

Foto: (c) PR Photos