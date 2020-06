Arnold Schwarzenegger: Plädoyer für Maskenpflicht

Arnold Schwarzenegger setzt sich vehement für die Maskenpflicht ein.

Nachdem in Kalifornien seit einigen Tagen eine Maskenpflicht unter anderem im öffentlichen Nahverkehr, in Geschäften und in Büros gilt, schrieb Arnie auf „Twitter“: „Das ist zu 100 Prozent der richtige Weg. Das wird helfen, dieses schreckliche Virus zu besiegen. Die Wissenschaft ist sich einig: Wenn alle Masken tragen würden, würde sich die Ausbreitung auch weiter verlangsamen und man könne dadurch sicher wieder aus dem Lockdown herauskommen. Jeder, der diese Maßnahme zu einem politischen Thema macht, ist ein absoluter Idiot, der nicht lesen kann.“

Das Coronavirus wütet in den Vereinigten Staaten weiterhin besonders stark. Nach zahlreichen Lockerungen in den vergangenen Tagen und Wochen schnellten zuletzt die Fallzahlen unter anderem im US-Bundesstaat Kalifornien wieder nach oben.

