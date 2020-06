Ashley Graham litt unter Schwangerschaftsdepression

Ashley Graham ist das Aushängeschild für „Body Positivity“, doch auch das Plus Size Model hatte während ihrer Schwangerschaft Selbstzweifel.

In ihrem ersten Interview nach der Geburt ihres Sohnes Isaac im Februar hat Graham über diese Selbstzweifel gesprochen. Sie erzählt in der britischen Ausgabe der „Harper´s Bazaar“: „Ich dachte: ‚Was ist mit den Dingen, die ich mir selbst gesagt hatte? Was mit dem Bekenntnis zu meinem Körper?‘ Es hat wirklich eine Weile gedauert, innerlich zu verstehen, dass mein Körper sich ändert. Es fühlte sich an, als würde ein Alien ihn übernehmen.“ Das Model vermutet, dass sie unter pränataler Depression gelitten habe und sagt weiter: „Wenn du innerhalb von 30 Sekunden von Lachen zu Weinen wechselst, fragst du dich, ob alles in Ordnung ist. Jetzt weiß ich: Das ist schwanger sein.“ Besonders geholfen haben ihr andere schwangere Frauen: „Ich habe realisiert, dass ich nicht allein bin, dass ich normal bin. Und das hat mich beruhigt.“

Bevor Ashley Graham mit ihrem Ehemann Justin Ervin zusammenkam, hat sie mit der Hälfte von New York City geschlafen.

