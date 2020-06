Ashley Graham über das Mama-sein: „Ich bin stark und furchtlos“

Ein Baby verleiht den Eltern Superkräfte, obwohl sie viel zu wenig Schlaf bekommen. Das erlebt momentan auch Ashley Graham. Ihr Sohn Isaac ist am 18. Januar geboren und hält das Curvy Model ordentlich auf Trab. Und dabei gehe es ihr sehr gut.

In einem Interview mit der britischen „Harper´s Barzaar“ hat sie erzählt: „Ich weiß nicht, was es ist – vielleicht Mutter-Resilienz? Ich habe gelernt, dass ich auch ohne Schlaf funktioniere – Ich wusste das vorher nicht.“ In einem Brief an ihren Sohn, der auch von „Harper´s Bazaar“ abgedruckt wurde, schreibt die 32-Jährige: „In dieser einzigartigen Zeit hatte ich auch die Gelegenheit über meine großartige Verantwortung als deine Mutter nachzudenken. Dich aufzuziehen ist eine tägliche Erinnerung daran, dass ich stark und furchtlos bin.“

Ashley Graham ging es aber nicht immer so gut wie jetzt. In der ersten Zeit der Schwangerschaft litt das Model an Schwangerschaftsdepressionen.

