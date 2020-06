Auf ein Date mit Katie Price

Dating ist durch die Corona-Pandemie nicht unbedingt leichter geworden. Abstand halten und Mundschutz tragen erschweren die Suche nach einem neuen Partner. Das weiß auch Katie Price und kooperiert jetzt mit einer Dating-Plattform.

Auf „Instagram“ erzählt das Model: „Ich habe schon seit Ewigkeiten keine Dating-App mehr benutzt und jetzt bin ich bereit zum daten. Es gibt diese neue App ‚Love At First Swipe‘. Das Besondere daran ist, dass keine Screenshots gemacht werden können. Sie wurde jetzt gestartet, damit ihr ein virtuelles Video-Date haben könnt.“ Die App bietet demnächst eine virtuelle Dating-Funktion. Dann können die Nutzer sich über Videotelefonie kennenlernen. Und einen Ansporn, sich die App runterzuladen und sich anzumelden, liefert Price auch noch. Auf „Instagram“ erzählt sie weiter: „Wenn du jetzt nach oben wischst, hast du die Chance ein Date mit mir zu gewinnen! Ich bin so aufgeregt. Mal sehen, wer da draußen so ist.“ Na, dann viel Glück beim Swipen und Daten!

Übrigens arbeitet Katie Price momentan an einem autobiografischen Musical-Film.

Foto: (c) Landmark / PR Photos