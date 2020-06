Barbra Streisand: Geschenk für Tochter von George Floyd

Barbra Streisand hat George Floyds sechsjähriger Tochter ein ganz besonders Geschenk gemacht. Die Poplegende hat Gianna ein Päckchen geschickt. Darin waren Aktien des Unternehmens von Walt Disney und zwei ihrer Alben.

Die kleine Gianna schrieb auf ihrem „Instagram“-Account: „Danke Barbra Streisand für das Päckchen, ich bin nun eine Disneyaktionärin, dank dir.“

George Floyd wurde am 25. Mai von einen US Polizisten getötet, der über acht Minuten bei einer Festnahme auf seinem Nacken kniete. Letzte Woche wurde er in seiner Heimat Houston, Texas, beigesetzt.

Foto: (c) Sony Music / Russell James