Batomae: Gewinnt ein Privatkonzert

Ein ganz persönliches Ständchen von Batomae zu bekommen, ist jetzt möglich. Der Sänger bietet nämlich genau das einem glücklichen Fan im Rahmen eines Gewinnspiels an.

Auf „Instagram“ schrieb er dazu: „Gewinne jetzt ein Privatkonzert von mir an einem Ort Deiner Wahl für dich und bis zu neun deiner Liebsten. Was du tun musst, um in den Lostopf zu hüpfen? 1. Schau dir das Musikvideo zu ‚An Deiner Seite‘ bei ‚YouTube‘ an. 2. Abonniere den Kanal und schenke dem Video ein Daumen nach oben. 3. Kommentiere bei ‚YouTube‘ unter dem Video, wie’s dir gefällt. 4. Schicke den Link zum Musikvideo per Nachricht oder WhatsApp an drei Personen, die du gerne an deiner Seite hast. Das erhöht zwar nicht deine Gewinnchancen, schenkt aber deinen Freunden ein Lächeln. 5. Teilnahmeschluss ist der 20.6.2020 um 23:59 Uhr.

Das Stück „An Deiner Seite“ ist übrigens die aktuelle Single von Batomae.

Foto: (c) Tim Ilskens / MCS