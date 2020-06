Baulärm und Nachbarschaftsstreit bei David und Victoria Beckham

David und Victoria Beckham müssen in ihrem Haus in Oxfordshire in der nächsten Zeit mit ordentlich Baulärm rechnen. Denn laut „The Sun“ wird bei dem nahegelegenen Club „Soho Farmhouse“ angebaut. Ob das dem Ex-Fußballer und der Modedesignerin so gut gefallen wird, ist fraglich. Zum Glück haben sie ja noch ein Haus in London in das sie flüchten können.

Außerdem hatte das Paar in letzter Zeit erst Streit mit den Nachbarn. David und Victoria möchten nämlich eine Sicherheitspforte auf ihrem Grundstück bauen lassen. Die Nachbarn haben sich beschwert, dass das kleine Häuschen das Abmietende der Nachbarschaft zerstören würde. Sie haben ihre Beschwerde aber zurückgezogen. Es gibt also nicht nur bei den nicht-Promis Streitigkeiten in der Nachbarschaft. Das ist doch beruhigend.

David Beckham hat übrigens einen Bienenstock gebaut.

Foto: (c) Landmark / PR Photos