Ben Affleck: Geheimer Instagram-Account enthüllt

Mal eben private Fotos auf „Instagram“ posten ist für Stars wie Ben Affleck nicht so einfach. Jeder kann sie sehen, jeder kann sie kommentieren. Der 47-Jährige soll deswegen einen geheimen, ganz privaten „Instagram“-Account haben.

Das hat Kelsey Weekman in „Intheknow.com“ geschrieben: „Ich habe sofort bemerkt, dass der Name des Kontos ‚positiveattitudehunting‘ – ein klarer (wenn auch ächzender) Hinweis auf einen seiner berühmtesten Filme, ‚Good Will Hunting‘ war.“ Weitere Hinweise, dass es sich um Affelcks Profil handelt, sind unter anderem zwei der drei Follower: Freundin Ana de Armas und Ex-Frau Jennifer Garner.

Ben Affleck appelliert übrigens, sich besonders während der Corona-Krise um Hilfsbedürftige zu kümmern.

Foto: (c) Landmark / PR Photos