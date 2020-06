BET Awards 2020: Die Gewinner

Vorgestern Abend (28.06.) sind die Black Entertainment Television Awards 2020 – kurz BET Awards – vergeben worden, aufgrund der Coronavirus-Pandemie nur virtuell. Roddy Ricch hat sich gleich zwei Preise sichern können. Seine Platte „Please Excuse Me For Being Antisocial” wurde zum Album des Jahres gekürt und er selbst zum besten neuen Künstler. Drake, der ja mit sechs Nominierungen als Favorit ins Rennen ging, erhielt lediglich eine in der Kategorie „Beste Kollaboration“.

Hier die wichtigsten Gewinner der BET Awards 2020:

ALBUM DES JAHRES

‚Please Excuse Me For Being Antisocial‘ – Roddy Ricch

BESTE R’N’B/POP-KÜNSTLERIN

Lizzo

BESTER R’N’B/POP-KÜNSTLER

Chris Brown

BESTE GRUPPE

Migos

BESTE KOLLABORATION

Chris Brown ft. Drake – ‚No Guidance‘

BESTER HIP-HOP-KÜNSTLER

DaBaby

BESTE HIP-HOP-KÜNSTLERIN

Megan Thee Stallion

VIDEO DES JAHRES

DJ Khaled ft. Nipsey Hussle & John Legend – ‚Higher‘

VIDEO-REGISSEUR DES JAHRES

Teyana „Spike Tee“ Taylor

BESTER NEUER KÜNSTLER

Roddy Ricch

BESTER FILM

Queen & Slim

BESTE SCHAUSPIELERIN

Issa Rae

BESTER SCHAUSPIELER

Michael B. Jordan

BESTER INTERNATIONALER ACT

Burna Boy (Nigeria)

BESTER NEUER INTERNATIONALER ACT

SHA SHA (Zimbabwe)

YOUNGSTARS AWARD

Marsai Martin

BET HER AWARD

Beyoncé ft. Blue Ivy, WizKid & Saint Jhn, „Brown Skin Girl“

PUBLIKUMSWAHL

Megan Thee Stallion ft. Nicki Minaj, „Hot Girl Summer“

