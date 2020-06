BET Awards 2020: Die wichtigsten Nominierten

Die Nominierten für die Black Entertainment Television Awards 2020 – kurz BET Awards – stehen fest. Beste Chancen auf gleich mehrere Preise hat in diesem Jahr Drake. Der Musiker geht mit insgesamt sechs Nominierungen ins Rennen, darunter in den Kategorien „Bester Hip-Hop-Künstler“, „Beste Kollaboration“ und „Video des Jahres“. Konkurrenz bekommt Drake dabei von Megan Thee Stallion und Roddy Ricch, die jeweils fünf Nominierungen erhalten haben. Wer letztendlich das Rennen macht, zeigt sich am 28. Juni.

Hier die wichtigsten Nominierten der BET Awards 2020:

ALBUM DES JAHRES

‚Cuz I Love You‘ – Lizzo

‚Fever‘ – Megan Thee Stallion

‚Homecoming: The Live Album‘ – Beyoncé

‚I Used To Know Her‘ – H.E.R.

‚Kirk‘ – DaBaby

‚Please Excuse Me For Being Antisocial‘ – Roddy Ricch

BESTE R’N’B/POP-KÜNSTLERIN

Beyoncé

H.E.R.

Jhene Aiko

Kehlani

Lizzo

Summer Walker

BESTER R’N’B/POP-KÜNSTLER

Anderson .Paak

Chris Brown

Jacquees

Khalid

The Weeknd

Usher

BESTE GRUPPE

Chloe X Halle

City Girls

Earthgang

Griselda

Jackboys

Migos

BESTE KOLLABORATION

Chris Brown ft. Drake – ‚No Guidance‘

Dj Khaled ft. Nipsey Hussle & John Legend – ‚Higher‘

Future Ft. Drake – ‚Life Is Good‘

H.E.R. Ft. Yg – ‚Slide‘

Megan Thee Stallion ft. Nicki Minaj & Ty Dolla $Ign – ‚Hot Girl Summer‘

Wale ft. Jeremih – ‚On Chill‘

BESTER HIP-HOP-KÜNSTLER

DaBaby

Drake

Future

Lil Baby

Roddy Ricch

Travis Scott

BESTE HIP-HOP-KÜNSTLERIN

Cardi B

Doja Cat

Lizzo

Megan Thee Stallion

Nicki Minaj

Saweetie

VIDEO DES JAHRES

Chris Brown ft. Drake – ‚No Guidance‘

DaBaby – ‚Bop‘

DJ Khaled ft. Nipsey Hussle & John Legend – ‚Higher‘

Doja Cat – ‚Say So‘

Megan Thee Stallion ft. Nicki Minaj & Ty Dolla $Ign – ‚Hot Girl Summer‘

Roddy Ricch – ‚The Box‘

VIDEO-REGISSEUR DES JAHRES

Benny Boom

Cole Bennett

Dave Meyers

Director X

Eif Rivera

Teyana „Spike Tee“ Taylor

BESTER NEUER KÜNSTLER

Lil Nas X

Pop Smoke

Roddy Ricch

Summer Walker

Ybn Cordae

BESTE SCHAUSPIELERIN

Angela Bassett

Cynthia Erivo

Issa Rae

Regina King

Tracee Ellis Ross

Zendaya

BESTER SCHAUSPIELER

Billy Porter

Eddie Murphy

Forest Whitaker

Jamie Foxx

Michael B. Jordan

Omari Hardwick

BESTER INTERNATIONALER ACT

Burna Boy (Nigeria)

Innoss’B (DRC)

Sho Madjozi (S. Africa)

Dave (U.K.)

Stormzy (U.K.)

Ninho (France)

S.Pri Noir (France)

BESTER NEUER INTERNATIONALER ACT

Rema (Nigeria)

SHA SHA (Zimbabwe)

Celeste (U.K.)

Young T & Bugsey (U.K.)

Hatik (France)

Stacy (France)

YOUNGSTARS AWARD

Alex Hibbert

Asante Blackk

Jahi Di’Allo Winston

Marsai Martin

Miles Brown

Storm Reid

BET HER AWARD

Alicia Keys, „Underdog“

Beyoncé ft. Blue Ivy, WizKid & Saint Jhn, „Brown Skin Girl“

Ciara ft. Lupita Nyong’o, Ester Dean, City Girls & La La, „Melanin“

Layton Greene, „I Choose“

Lizzo ft. Missy Elliott, „Tempo“

Rapsody ft. PJ Morgan, „Afeni“

BESTER FILM

Bad Boys for Life

Dolemite Is My Name

Harriet

Homecoming: A Film by Beyoncé

Just Mercy

Queen & Slim

PUBLIKUMSWAHL

Chris Brown Ft. Drake, „No Guidance“

DaBaby, „Bop“

Future ft. Drake, „Life Is Good“

Megan Thee Stallion ft. Nicki Minaj, „Hot Girl Summer“

Roddy Ricch, „The Box“

The Weeknd, „Heartless“

Foto: (c) Guillermo Proano / PR Photos