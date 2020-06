Beyoncé: Inkognito dank Mundschutz

Nach einer langen Zwangspause in den eigenen vier Wänden hat sich Superstar Beyoncé an die frische Luft getraut. In einem Cabrio fuhr sie durch Bevery Hills. Dabei war sie kaum zu erkennen, denn die Diva trug eine Kapuze tief ins Gesicht gezogen, eine Sonnenbrille und einen grauen Mundschutz. Zu sehen ist das Ganze auf Paparazzifotos, die „Action Press“ vorliegen.

Erkannt wurde Queen Bey dann trotzdem, denn seitlich an der Maske ist ein kleines „B“ eingezeichnet. Allerdings ist der Sängerin bei allen Vorsichtsmaßnahmen ein kleiner Fehler unterlaufen: Sie trägt die Maske falsch herum.

Beyoncé und ihre gesamte Familie hatten kürzlich erzählt, negativ auf Covid-19 getestet worden zu sein. Falsch herum oder nicht, die Vorsichtsmaßnahmen scheinen sich auszuzahlen.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos